EDITAL DE LICENÇA – RODOLPHO DO CARMO RICCI

RODOLPHO DO CARMO RICCI, CPF: 118.329.607-06, torna público que

recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade –

SEMMAS de Santa Maria das Barreiras/PA, a L.O Nº 024/2023, validade

11/05/2027, para a atividade de LAVRA GARIMPEIRA (PLG) – MINERAIS

GARIMPÁVEIS requerida no Processo ANM nº 850.211/2020 e instalada na

estrada vicinal do Rio Preto, sentido Santa Maria das Barreiras, s/n, Km 21,

Fazenda Iturama (Lote 113), entrada a esquerda, Zona Rural de Santa

Maria das Barreiras/PA.