Audiência de custódia: prisão de Gabriel Monteiro é mantida

A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) na audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (8).

A detenção do ex-policial militar e YouTuber foi determinada por força de mandado expedido pelo juízo da 34ª Vara Criminal no processo em que o ex-parlamentar é denunciado por estupro de uma jovem de 23 anos. A ação corre em segredo de Justiça.

Na decisão, a juíza que conduziu a audiência de custódia, Rachel Assad da Cunha, argumentou que o mandado de prisão contra o ex-vereador estava dentro do prazo de validade e não houve a sua revogação pelo juízo da 34ª Vara Criminal.

“Assim, tem-se que se o mandado de prisão é válido e a decisão que ensejou sua expedição está inalterada, sendo vedado ao juízo da Ceac [Central de Custódia] avaliar o pedido defensivo de liberdade ou substituição da prisão por outra medida, sob pena de usurpação de competência”, declarou.

Durante a audiência, os advogados alegaram a condição de ex-agente de polícia e citaram que Monteiro teria feito prisões na função e sofrido tentativas de homicídio. Por causa disso, pediram que ele fosse acautelado em um presídio compatível com a sua condição de ex-PM. Fonte Conexão Política