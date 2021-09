Advogada de Redenção recebe comenda da ordem do mérito advocatício da OAB/PA

Durante solenidade realizada no auditório da OAB Subseção Redenção, com a presença do presidente da OAB-PA, Alberto Campos – a advogada Ludimila Ribeiro recebeu a comenda da Ordem do Mérito Advocatício. O reconhecimento é pela atuação da advogada a frente da OAB Pará, como conselheira estadual. Com quase 10 anos atuando no Conselho Estadual da OAB-PA – Ludimila é a primeira advogada do Sul do Pará a receber a honraria. A sua atuação exitosa como conselheira lhe credenciou ao reconhecimento.

Também vieram na comitiva do presidente da ordem, os advogados Eduardo Imbiriba, secretário geral da OAB-PA; Sérgio Pinheiro ‘Dr. Serginho’, Conselheiro Federal; Francisco Freitas, presidente da Caixa de Assistência da Ordem; Luciana Gluck Paul, presidente da ESA e Diogo Conduru, Conselheiro Estadual da ordem.

Na mesma ocasião foi feita a entrega de certificados de aprovação na prova da ordem, para futuros novos advogados.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Subseção Redenção, Marcelo Mendanha