Casal é preso em Redenção após suposta fraude no INSS

Uma mulher e um homem foram presos pela Polícia Federal, em Redenção, no sul do Pará, por suspeita de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As investigações apontam que o casal usava documentos falsos para sacar o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Pelas investigações, a PF aponta que os supostos crimes foram cometidos em outros municípios do sul do Pará: Cumaru do Norte, Redenção, Xinguara, Conceição do Araguaia e Bom Jesus do Tocantins.

Na investigação preliminar, a Polícia Federal verificou que a mulher havia sacado mais de 15 benefícios de forma ilícita. Só no dia anterior à prisão, a mulher sacou mais de R$ 11 mil acumulados provenientes de benefícios fraudulentos.

Os suspeitos estão sob custódia da Polícia Federal e à disposição do poder judiciário. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

(A Notícia Portal/ Fato Regional)