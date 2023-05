Brasil e Venezuela assinam atos bilaterais nesta segunda (29)

Nesta segunda-feira (29) o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que chegou ao Brasil na noite do último domingo (28), terá um encontro bilateral com presidente Luiz Inácio Lula da Silva fora do evento que reunirá todos os chefes de estado. Outros países ainda negociam ter encontros similares com o Lula, nenhum está confirmado, mas podem acontecer na próxima quarta-feira (31).

A cerimônia de assinatura de atos aconteceu no início da tarde desta segunda, seguida de um almoço em homenagem à Maduro e à primeira-dama venezuelana.

Na terça- feira (30), o presidente da Venezuela participará de uma reunião com os presidentes dos países da América do Sul. O encontro será realizado ao longo de todo o dia no Itamaraty. Lula também participará de todo o evento.

A iniciativa de convidar os presidentes dos 12 países da região partiu governo brasileiro. O presidente Lula pretende apresentar aos demais líderes a criação de um novo mecanismo de coordenação que envolva todas as nações do continente sul-americano. O objetivo é restabelecer um espaço de deliberação conjunta para promover a integração regional, independentemente das divergências políticas entre os governos. Este será o primeiro encontro de todo o grupo desde 2014, quando ocorreu a última reunião da Unasul (União das Nações Sul-Americanas) com a participação de todas as nações do bloco. A Notícia Portal / O Liberal