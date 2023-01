Conceição do Araguaia-PA: Jovem foi baleada por policial militar

Uma jovem de 18 anos, M. A .N, foi atingida por um tiro na noite de quarta-feira (18), que teria sido disparado por um policial militar.

A mulher foi socorrida para o Hospital Regional e passou por cirurgia.

O companheiro da mulher estava tendo uma discussão com outro homem. O policial que estava em um estabelecimento comercial próximo se envolveu no caso. Em determinado momento o policial sacou da arma e teria atirado na direção do companheiro da vítima, mas atingiu a mulher.

A Polícia Militar fez diligências, mas não conseguiu localizar o PM.

Durante a exibição da reportagem no programa Cidade em Movimento, com Nildo Monteiro, nesta quinta-feira (19) o policial militar entrou em contato e afirmou que vai se apresentar no Comando Militar nesta sexta-feira (20). (Com informações de Nildo Monteiro, Conceição do Araguaia).

