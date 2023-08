XINGUARA: Sindicato Rural se empenha na realização da FAX 2023; acompanhe a programação.

A Uma semana da festa, mais de 50 trabalhadores estão empenhados na limpeza, montagem e organização do Parque de Exposições Orlando Quagliato.

As atrações musicais já foram confimadas e no palco da FAX 2023, estarão:

Kadu Martins, que irá fazer a abertura dos shows no sábado (2) com muita animação ao som de piseiro;

SÉRGIO REIS cantará o sertanejo raiz no domingo (3) com entrada liberada para o público;

Carol Alves, a redencense que promete sacudir Xinguara no dia 4;

Marcynho Sensação, uma atração traga exclusiva pela prefeitura em mais uma noite com portões abertos no dia 5;

João Neto E Frederico que cantaram para os apaixonados no dia 6;

Simone Mendes, que é uma das atrações mais aguardadas pelo público, estará no palco da FAX dia 7;

Chrystian, cantor da Dupla Chrystian e Ralf se apresentará com canções que ultrapassaram gerações no dia 8;

E MANU BATIDÃO, a paraense que tem conquistado o Brasil, irá encerrar a programação da 24ª Feira Agropecuária de Xinguara.

Além dos Shows Nacionais, A FAX 2023 terá um evento no dia 1 de setembro, realizado pela frente parlamentar mista da agricultura e pecuária da Assembleia Legislativa no Parque de Exposições para falar sobre produção com sustentabilidade. Estarão presentes deputados, ministro do turismo Celso Sabino, Ministro da Agricultura e Pecuária Marcos Montes, a ex-ministra Tereza Christina e o Governador Helder Barbalho.

Dentro da programação, também terá o Baile da Rainha dia 26 de agosto com show de John Amplificado, a tradicional Cavalgada Ruralista dia 2 de setembro, Prova de Marcha Muares e Equinos dia 5, a Prova do Laço no dia 6 e a Prova dos 3 Tambores no dia 7. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)