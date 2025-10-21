Câmara de Redenção aprova moção de pesar pela morte do comerciante Francisco Rodrigues Fonseca

A Câmara Municipal de Redenção aprovou, por unanimidade, a Moção de Pesar nº 026/2025, de autoria do vereador Abjo Pereira dos Santos (JB Maninho – Democracia Cristã), em homenagem à família do comerciante Francisco Rodrigues Fonseca, conhecido por Toré de 70 anos, falecido no início de outubro vítima de infarto.

Durante a sessão, os vereadores Mariza Almeida (PL), Willian da Agricultura (Avante), Bela (MDB), Joãozinho (União Brasil), Arnon Lustosa (Avante) e o próprio JB Maninho (DC) usaram a tribuna para expressar palavras de gratidão e reconhecimento pelo legado deixado por Toré, que atuou por 29 anos como comerciante e feirante na Avenida Alceu Veronese, vendendo cereais, castanha-do-pará e farinha.

Familiares estiveram presentes à sessão e agradeceram a homenagem prestada pelo Legislativo. A moção reconhece a trajetória de um dos pioneiros que ajudaram a construir a história de Redenção.

Francisco Rodrigues Fonseca chegou à cidade em 1983, vindo de Barra do Corda (MA), e construiu sua vida ao lado da esposa Idalina Alves da Cruz, de 59 anos, e dos filhos Lucas Alves, 28, e Leonardo Alves, 29.

“Sua partida para o reino de Deus nos deixa desolados, assim como seus familiares, amigos e conhecidos. Toré deixa como exemplo o seu modelo de vida enquanto cidadão”, declarou o vereador JB Maninho, ao propor ainda que a Prefeitura homenageie o comerciante dando seu nome a algum órgão público, como forma de manter viva a memória do popular ‘Toré’, como era carinhosamente conhecido. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos da transmissão da Sessão da Câmara de Vereadores de Redenção no Youtube)