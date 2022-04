Homem é assassinado a tiros no sul do Pará

A noite desta terça-feira (12) foi marcada por um crime que chocou moradores de Santana do Araguaia, sul do Pará. Um homem foi morto com tiros na cabeça no centro da cidade. A vítima, identificada como Adomilton Lopes Teixeira, foi alvejada por dois homens que estavam em uma motocicleta.

O crime com características de execução aconteceu, por volta de 22h, na Rua do Tony, próximo a um hotel. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do fiscal de dia foi acionada para averiguar um homicídio. A equipe seguiu para o local e, quando chegou, constatou a veracidade dos fatos.

Segundo informações da PM, a vítima foi alvejada com dois tiros na cabeça. Os agentes fizeram a preservação do local do crime juntamente com os policiais civis que já se encontravam no local até a chegada do serviço funerário, que fez a remoção do corpo.

Relatos de populares que se encontravam na cena do crime, confirmam que dois homens em uma motocicleta chegaram e o da garupa fez os disparos contra Adomilton e logo em seguida fugiram. Os agentes ainda realizaram incursões, mas não conseguiram localizar os suspeitos, que seguem foragidos. A Polícia Civil já está investigando o caso, para tentar identificar os assassinos.

Fonte: Portal Debate com informações do Native News