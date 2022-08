REDENÇÃO: Câmeras registram assalto em comércio e subtrai todo o dinheiro do caixa

O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (02), às 8h33min em um comércio localizado no setor São Luíz, em Redenção-PA.

Uma funcionária do comércio e um cliente que já estava no caixa para pagar foram surpreendidos por um assaltante que adentrou o estabelecimento.

O assaltante que ainda não foi identificado, pegou todo o dinheiro do caixa, celulares e cigarros.

Em seguida, outra vítima que seria um dos vendedores do comércio, entrou no local, foi rendido e teve seu celular roubado.

Entretanto, no momento em que o vendedor entrou, na distração do bandido, a funcionária conseguiu recuperar seu celular.

A ação que não durou nem dois minutos, com certeza foram suficientes para aterrorizar e traumatizar três cidadãos saíram com diversos prejuízos. (A Notícia Portal / com Daniella Rodrigues da Redação)