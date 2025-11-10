Fazendeiro é encontrado morto em fazenda na zona rural de Ourilândia do Norte; Polícia investiga o caso

Durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar nesta segunda-feira (10), Altímio Lippaus, fazendeiro conhecido em Ourilândia do Norte, foi encontrado morto em uma propriedade rural conhecida como Fazenda 1200.

De acordo com informações do 36º Batalhão da PM, a guarnição foi acionada pelo NIOP para verificar a ocorrência. No local, os policiais constataram que não havia sinais de arrombamento, violência física ou subtração de pertences. As primeiras informações indicam que a morte pode ter ocorrido por causas naturais, hipótese que ainda será confirmada.

A Polícia Civil foi acionada e segue responsável pelas investigações para esclarecer as circunstâncias da morte. A ação fez parte da Operação Saturação, determinada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), sob o comando do Coronel PM Formigosa, com apoio do 36º BPM, em São Félix do Xingu. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Arquivo PCPA)