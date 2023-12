REDENÇÃO: Empresário é inocentado na justiça de acusação de fraude em financiamentos para compra e venda de carros

O juiz Bruno Carrijo, da Vara Criminal de Redenção, julgou improcedente o processo que apurava suposta fraude em operações de compra e venda de veículos, fato ocorrido em maio de 2013 em Redenção. O Juiz sentenciou pela extinção do processo, acatando os argumentos da defesa de que os acusados não teriam cometido o crime alegado pela polícia.

A acusação apontava a existência de um esquema criminoso que fazia financiamentos de carros através de processos fraudados que culminariam em prejuízos para as intuições financeiras, no esquema conhecido como ‘finam’

No despacho, o juiz rejeitou a denúncia do Ministério Público contra os acusados afirmando que o órgão acusador não observou os requisitos legais, não conseguindo provar as alegações.

Na época, Rosivan Borges de Castro, mais sete pessoas foram presas por 11 dias e ficaram respondendo o processo que agora foi sentenciado declarando a sua inocência. “Não cometi crime, fui acusado injustamente em uma denúncia mal elaborada que envolveu pessoas inocentes”, disse Rosivan.

Após o episódio da prisão, Rosivan foi reconduzido ao cargo de executivo de vendas na concessionária onde trabalhava, tempos depois ele montou a sua própria empresa de compra e venda de carros novos e seminovos e atualmente continua no mercado onde está há 20 anos.

“Tenho um legado de respeito ao mercado e aos meus clientes; na época eu tinha um bom salário e jamais eu iria manchar minha reputação com coisas erradas. Esperei essa decisão por 10 anos, a justiça reconheceu que as acusações contra a minha pessoa não tinham sustentação”, explicou Rosivan. (A Notícia Portal / Ana Luiza Oliveira)