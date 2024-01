EDITAL DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – FRIGOL S/A

FRIGOL S/A, Unidade São Félix do Xingu / PA, CNPJ: 68.067.446/0015-72,torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente eSustentabilidade (SEMAS/PA), a Licença de Instalação referente à atividade de“Compostagem de Resíduos Sólidos Orgânicos Industriais” a ser implantada naFazenda Xingu, no município de São Félix do Xingu/PA. Não foi determinadoestudo de impacto ambiental. Biomas Soluções Ambientais