Governo do Pará lança 19 editais da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura; saiba como participar

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lançou 19 editais referentes à Lei Paulo Gustavo (195/2022), que totalizam um aporte de pouco mais de R$ 23 milhões. Os editais regulamentam o processo de inscrição e seleção pública para prêmios e projetos de produção, formação, circulação, fruição e fomento de inciativas artísticas e culturais de 19 segmentos. Ao todo, 1.314 inciativas serão contempladas. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 12 de outubro.

Nesta primeira parte, que ficará aberta por 30 dias e vai chegar a todos os 144 município paraenses — como garante a Secult —, estão contemplados os seguintes segmentos:

Artes Visuais

Artesanato

Circo

Cultura Afro-brasileira

Cultura Alimentar

Cultura Digital

Cultura Gospel

Cultura Urbana e Periférica

Culturas Indígenas

Culturas Populares

Dança

Livro e Leitura

Moda e Design

Museus e Memoriais de Base Comunitária

Música

Patrimônio Imaterial

Patrimônio Material

Pontos e Pontões de Cultura e Teatro

“Os nossos trabalhadores e trabalhadoras da Cultura aguardavam ansiosamente pelo lançamento dos nossos editais pela Lei Paulo Gustavo, que foram preparados com muito cuidado, visto que é a maior política de fomento da história da cultura brasileira. É muito importante que a plataforma do Mapa Cultural, que já é a cartografia das nossas atividades e segmentos culturais, seja um aprofundamento dessa política pública, para que a gente entenda o quanto a Cultura é importante para a economia do Pará”, declarou a secretária de Cultura, Úrsula Vidal.

(A Notícia Portal/ Agência Pará)