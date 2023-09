Conceição do Araguaia recebe o Mutirão de Negociação da Equatorial Pará nesta terça (19)

Os consumidores do município de Conceição do Araguaia que possuem débitos pendentes na conta de energia elétrica poderão negociá-los durante o Mutirão de Negociação da Equatorial Energia Pará, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de setembro, na agência de atendimentos da Distribuidora, na Avenida Municipal, S/N, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Vale destacar que apenas o titular da conta pode negociar, devendo comparecer ao local com uma fatura de energia, RG e CPF.

Para o Líder de Receita da Equatorial Pará, Jean Orione, a oportunidade é valiosa considerando que as condições oferecidas são especiais. “Cada caso será analisado individualmente buscando o meio mais acessível para que o titular consiga quitar seu débito. Além disso, essa é uma forma da distribuidora levar os serviços mais procurados pelos clientes para mais perto deles”, acrescenta.

Serviço – Mutirão de Negociação

Quando: 19, 20, e 21 de setembro.

Horário: 8h às 12h e das 14h às 17h.

Local: Agência de atendimentos da Equatorial Energia – Avenida Municipal, S/N, Centro. (A Notícia Portal/ Equatorial)