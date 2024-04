BANACH: FECHAMENTO DE FILIAÇÕES MOSTRA FORÇA DE VALBER NA DISPUTA PELO EXECUTIVO

De acordo com a movimentação dos partidos nesta última semana, o panorama político traz a possibilidade de três candidatos na disputa pela prefeitura do município de Banach, sul do Pará.

O pré-candidato e ex-prefeito Valber Milhomem conta com o apoio de cinco vereadores de mandato. São eles: o atual presidente da Câmara Municipal Elias Cobrinha (PSB), Nenzinho da Mabel (PSB), Adão da Sacarele (UNIÃO), Romildo Benício (UNIÃO) e João do Dalvino (UNIÃO).

Já com o pré-candidato a sucessão Jonas Contador (MDB), apresentado pela prefeita Lucineia Alves, ficaram com os vereadores João Felipe (MDB), Vandelei Fernandes (PDT) e Lica do Noeme (PDT).

Com o pré-candidato do PL, o ex-vereador Carlinhos, segue apenas sua esposa, a vereadora Neguinha (PSDB).

Em pesquisas realizadas ainda em 2023, Valber era apontado como o favorito do eleitorado. Na pré-campanha ele vem se destacando ainda mais, conseguindo reunir o maior grupo político já visto na história do município, façanha conquistada com excelente relacionamento com as comunidades, agregando várias lideranças de diversas localidades, o que contribuiu com o seu bom desempenho na reta final de filiações.

(A Notícia Portal – Renê Valente)