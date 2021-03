TUCUMÃ: Força tarefa prende homem acusado de extração ilegal de ouro

Três homens foram presos e apresentados na delegacia de Tucumã, acusados de extração ilegal de ouro na região do Cuca – zona rural do município. Um deles também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, pela operação Amazônia Viva, através da força tarefa de combate ao desmatamento no estado do Pará. Eliseu Pinto de Oliveira, dono da área onde foi feita a abordagem e mais dois trabalhadores, atuavam na extração do minério – quando foram abordados.

Os focos de desmatamento para a extração de ouro foram detectados no centro de monitoramento, o que resultou na operação que aconteceu nesta quarta-feira (17). A força tarefa é composta pelos órgãos: SEMA – PA, Centro de Periciais Renato Chaves (CPC), Polícia Civil, Policia Militar, Corpo de Bombeiros e outros.

O grupo continua em Tucumã e região verificando alertas de garimpagem ilegal e outros crimes contra a fauna e a flora. Os três homens presos em Tucumã tiveram liberdade ontem mesmo, após pagarem fiança.

DESABAFO: Eliseu Pinto de Oliveira, dono da área, disse que os agentes da operação quebraram uma PC e os motores que ele usava para funcionar o garimpo. E que as armas apreendidas eram dos garimpeiros que usam para se proteger de ladrões. “Eu tinha alugado a PC, agora não tenho como pagar; sou um trabalhador, mas, se não mudar essa lei eu vou virar um bandido, tenho que dar comida para os meus filhos” disse o garimpeiro para imprensa.

SALDO: Segundo Marco Aurélio, Coordenador da SEMA, a operação localizou e interditou três garimpos clandestinos, apreendeu e inutilizou duas PCs. “São várias formas de degradação, eles utilizam o mercúrio que provoca muitos danos a fauna e flora”, disse Aurélio. (Lourivan Gomes – Juscelino Meneses – da redação An10 Notícias)