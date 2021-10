O Sindicato Patronal do Comércio de Redenção e Região informou através de comunicado publicado em 09 de outubro, que o comércio local funcionará normalmente entre 08h às 18h – no feriado do dia 12.

De acordo com a CCT/2021, cláusula 31ª; § 3°, o feriado fica facultado como dia normal de trabalho, mas as empresas que abrirem neste dia terão que pagar 100% de horas extras trabalhadas para os trabalhadores, caso ultrapasse o horário permitido.