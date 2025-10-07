Trump cogita vir a Belém para COP30 após contato com Lula

Com a COP30 se aproximando e o Brasil no centro das atenções climáticas globais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que pode visitar Belém (PA) em novembro, durante a realização da conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A possível presença do republicano no evento internacional reacende não apenas a projeção do Brasil no cenário diplomático, como também abre espaço para um novo capítulo nas relações entre Brasília e Washington.

Durante declaração à imprensa nesta segunda-feira (6), no Salão Oval da Casa Branca, Trump afirmou que há possibilidade de vir ao Brasil para participar da COP30, que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro, na capital paraense. “Em algum momento eu irei. E ele (Lula) virá aqui”, disse o presidente norte-americano, referindo-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A fala foi feita poucas horas após uma conversa telefônica entre os dois líderes, que durou cerca de 30 minutos. Segundo o Palácio do Planalto, o diálogo teve “tom amistoso” e os presidentes “relembraram a boa química” do encontro que tiveram em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Durante a ligação, Lula reiterou o convite para que Trump venha ao Brasil durante a conferência climática. O Planalto informou ainda que o petista se colocou à disposição para visitar os Estados Unidos e que ambos concordaram com a realização de um encontro presencial “em breve”. A possibilidade de reunião na Cúpula da ASEAN, na Malásia, também foi discutida.

Em sua rede social, Truth Social, Trump já havia comentado sobre a conversa com Lula, classificando-a como “muito boa” e destacando que os dois discutiram temas econômicos e comerciais. “Nós iremos ter outras discussões e nos reuniremos num futuro não muito distante, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Eu gostei muito da ligação. Nossos países se darão bem juntos”, escreveu.

Além do convite para a COP30, Lula aproveitou o contato para pedir a retirada da tarifa de 50% imposta pelo governo americano sobre produtos brasileiros e o fim das sanções aplicadas a autoridades do país. Trump, por sua vez, designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para dar seguimento às tratativas. Lula indicou o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como interlocutores do lado brasileiro.

A eventual presença de Trump na COP30, ao lado de líderes de diversas partes do mundo, pode reforçar o peso político e diplomático do evento sediado na Amazônia. A cidade de Belém já está em preparação para receber a conferência, e um projeto de lei em análise no Senado propõe, inclusive, a transferência simbólica da capital do Brasil para a cidade durante os dias do evento.

Com os olhos do mundo voltados para a Amazônia, a participação de figuras influentes como Trump pode trazer ainda mais visibilidade à pauta climática e às relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos relações essas que, segundo Lula, estão prontas para serem “restauradas”. (A Notícia Portal Com informações de Lucas Quirino- Fonte: O Tempo: Foto: Reprodução Instagram)