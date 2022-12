CERÂMICA CACHAMORRA LTDA, CNPJ n° 43.506.998/0001-03, torna público que requereu na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará a Licença de Operação para a atividade de Extração de Argila Fora de Corpo Hídrico com N° de Processo 2022/0000005079.