Concursos públicos: Pará está com quase mil vagas abertas, e salários vão até R$ 22 mil

Concursos e processos seletivos estão com quase mil vagas abertas no Pará e os salários podem chegar a R$ 22 mil. São disponibilizadas 977 vagas em 12 seleções diferentes.

As prefeituras de Bagre, Benevides, Jacareacanga, Jacundá, Marituba, Óbidos, Rio Maria, Santa Bárbara do Pará e Ulianópolis, além da Universidade Federal do Pará (UFPA) são os órgãos que estão disponibilizando oportunidades.

As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior. Os certames encerram as inscrições em julho e em agosto.

Confira cada concurso, quantidade de vagas, salários, cargos, datas e links para inscrição e edital:

• Prefeitura de Bagre

299 vagas

Salários de até R$ 8 mil

Vários cargos

Inscrições até 10/07, por meio do link http://concursos2.fadesp.org.br/prefeitura/2023/bagre/web/

Confira o edital http://concursos2.fadesp.org.br/prefeitura/2023/bagre/arquivos/Edital%20n%C2%B0%2001_2023_PMB%20-%20EDITAL%20DE%20ABERTURA.pdf

• Prefeitura de Benevides

35 vagas

Salários de até R$ 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

Inscrições até 06/07, por meio do link http://concursos2.fadesp.org.br/prefeitura/2023/benevides/web/

Confira o edital http://concursos2.fadesp.org.br/prefeitura/2023/benevides/arquivos/Edital%20de%20Abertura.pdf

• Prefeitura de Jacareacanga

28 vagas

Salários de até R$ 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

Inscrições até 14/07

Confira o edital com o local de inscrição

• Prefeitura de Jacundá

1 vaga

Salário de R$ 2.840,32

Fonoaudiólogo

Inscrições até 21/08

Confira o edital com o local de inscrição https://arquivo.pciconcursos.com.br/prefeitura-de-jacareacanga-pa-promove-28-vagas-em-novo-edital-de-processo-seletivo/1618396/13bc293e79/edital_de_abertura_n_001_2023.pdf

• Prefeitura de Marituba

175 vagas

Agente Comunitário de Saúde

Inscrições até 05/07, por meio do link http://concursos2.fadesp.org.br/prefeitura/2023/marituba/web/

Confira o edital http://concursos2.fadesp.org.br/prefeitura/2023/marituba/arquivos/Edital%20de%20Abertura.pdf

• Prefeitura de Óbidos

57 vagas

Salários de até R$ 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

Inscrições até 10/07, por meio do link https://www.fundacaocetap.com.br/login/?redir=%2Finscricao%2F144%2F

Confira o edital https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/237/concursos/144/anexos/n5vbIkKD8LfUqAPj8SAIwCIKxNboS4Aja2h02qKh.pdf

• Prefeitura de Rio Maria

340 vagas

Salários até R$ 6.798,52

Vários cargos

Inscrições até 10/07, por meio do link https://concursos.icap-to.com.br/login/?redir=%2Finscricao%2F86%2F

Confira o edital https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/48/concursos/86/anexos/OBNTkwpRwKr69LemWj5FGOzQ37qbFvNSXyTlKnD8.pdf

• Prefeitura de Santa Bárbara do Pará

18 vagas

Salários até 2.640,00

Agente Comunitário de Saúde

Inscrições até 10/07, por meio do link https://agata.selecao.net.br/informacoes/65/

Confira o edital https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/601/concursos/65/anexos/GzRjg5L2nCdrHQfPgaRwW3jVKJQ13gapZzUEPaF8.pdf

• Prefeitura de Ulianópolis

14 vagas

Salários até 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

Inscrições até 26/07, por meio do link

Confira o edital com o local de inscrição https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/601/concursos/63/anexos/0w49WmbTqjkO5G8bar7NmkpHIIPX65dblxpmc9q3.pdf

• Universidade Federal do Pará

5 vagas

Salários de até R$ 10.481,64

Professor da Carreira do Magistério Superior

Inscrições até 04/08, por meio do link https://www.ceps.ufpa.br/

Confira o edital https://arquivo.pciconcursos.com.br/ufpa-divulga-edital-de-concurso-publico-de-nivel-superior-para-docencia/1617835/7f2070086f/edital_de_abertura_n_126_2023.pdf

• Universidade Federal do Pará

2 vagas

Salários de até R$ 22.377,72

Professor visitante

Inscrições até 11/07, por meio do link https://www.ceps.ufpa.br/

Confira o edital https://arquivo.pciconcursos.com.br/ufpa-promove-tres-vagas-em-novo-concurso-publico-no-campus-altamira/1616341/b327f3ae1d/edital_de_abertura_n_118_2023.pdf

• UFPA Altamira

3 vagas

Salários de até R$ 3.412,63

professor de Carreira do Magistério Superior

Inscrições até 21/07, por meio do link https://www.ceps.ufpa.br/

Confira o edital https://arquivo.pciconcursos.com.br/ufpa-promove-tres-vagas-em-novo-concurso-publico-no-campus-altamira/1616341/b327f3ae1d/edital_de_abertura_n_118_2023.pdf

(A Notícia Portal/ G1 Pará)