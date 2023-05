REDENÇÃO: ESTÁDIO ALTO PARANÁ ESTÁ QUASE CONCLUÍDO

Com 90% das obras concluídas, o Estádio Alto Paraná está prestes a ser entregue à população de Redenção pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. O espaço esportivo contará com diversas melhorias, incluindo um gramado totalmente novo com sistema de drenagem de última geração, um alambrado e uma nova arquibancada para proporcionar maior segurança e conforto aos torcedores, além de novos vestiários com mais espaço e conforto para os atletas.

O novo portão de acesso moderno também garantirá praticidade e segurança para todos os frequentadores do estádio. Essa importante obra certamente contribuirá para o desenvolvimento do esporte e lazer na cidade de Redenção.

Vale ressaltar que a reforma do Estádio Alto Paraná é uma Emenda do Deputado Federal Joaquim Passarinho, que atualmente é cidadão e eleitor de Redenção. O prefeito Marcelo Borges destaca a importância da parceria e apoio do Deputado para a realização dessa importante obra que contribuirá para o desenvolvimento do esporte na nossa amada Redenção.

Prefeitura de Redenção: Compromisso e Transformação. (Portal A Notícia/ Ascom/Secretaria de Obras).