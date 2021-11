Mulher é morta a golpes de faca dentro de bar

No domingo (21), por volta das 13h, em Água Azul do Norte, uma mulher conhecida por Adriana, foi morta com 5 golpes de facas em um bar, 3 golpes nas coxas e 2 no tórax, desferido pela suspeita Jacilene, amiga da vítima.

Segundo investigações da Polícia Civil de Água Azul do Norte, o motivo do crime foi devido uma discussão sobre uma camisa, pois Adriana teria pegado emprestada de Jacilene, e não devolveu, diante disso a agressora desferiu vários golpes de faca matando-a no local.

As duas mulheres eram amigas e andavam sempre juntas, sendo que ambas estavam ingerindo bebidas alcoólicas na casa da suspeita que fica de frente com o local do crime.