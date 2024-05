RIO MARIA: EXPOSUL retorna após seis anos. Zé Vaqueiro confirmado como uma das atrações principais

A EXPOSUL está de volta à cidade de Rio Maria, trazendo grandes expectativas após seis anos. O Sindicato Rural do município confirmou que a feira será realizada este ano, de 21 a 28 de setembro.

Celebrada como um reflexo da força do setor agropecuário local, a EXPOSUL não apenas impulsiona negócios, mas também promete oferecer entretenimento de qualidade, estimulando a movimentação comercial na região.

Embora a programação de shows ainda esteja em fase de confirmação, uma das atrações garantidas é o cantor Zé Vaqueiro, reconhecido como um dos principais expoentes da nova geração no estilo piseiro.

A tradicional cavalgada ruralista já tem data marcada para o dia 21 de setembro.

O Parque de Exposições Avelino Remor passará por um processo de reestruturação, com a remoção de barracas em estado irreparável e a restauração daquelas que ainda podem ser aproveitadas. O uso de estruturas móveis, como tendas e túneis, será ampliado para acomodar os expositores.

Sobre os recursos para a realização da feira de exposições agropecuárias, o presidente do Sindicato Rural de Rio Maria, Dr. Cláudio Marcelo, declarou ao ‘A Notícia Portal: “Estamos buscando recursos tanto via iniciativa privada quanto por meio de emendas parlamentares. A colaboração de alguns deputados e ministérios do turismo e cidades tem sido fundamental. A prefeitura está encarregada da reforma do parque, mas, devido às condições úmidas do local, precisamos aguardar. O sindicato rural não dispõe de recursos próprios, então nossa única opção é buscar parcerias.”

Com a expectativa de um evento revitalizado e repleto de oportunidades, a cidade de Rio Maria aguarda ansiosamente a volta da EXPOSUL como um propulsor do desenvolvimento local e regional. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira).