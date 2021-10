Redenção: Hospital Regional Público do Araguaia zera fila para cirurgia infantil

O Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, no sul do Pará, zerou a fila de espera para cirurgias em crianças, que são atendidas em até 48 horas após a chegada à unidade de saúde. A demanda foi zerada após a redução dos casos de Covid-19 e a retomadas das cirurgias eletivas, que estavam suspensas ou reduzidas para que toda prioridade fosse o atendimento às vítimas da doença.

Segundo a direção do hospital, com a retomada das cirurgias eletivas, o HRPA realiza esse procedimento em quatro dias da semana, com uma média de quatro cirurgias por dia. Esses dados foram divulgados nesta terça-feira (12), em celebração ao Dia da Criança.

De acordo com a direção da casa de saúde, o Hospital Regional do Araguaia também normalizou o atendimento em cirurgias eletivas para adultos, já totalizando, só neste ano, 224 procedimentos. “Durante o período crítico da pandemia, o hospital reduziu a quantidade de cirurgias eletivas, o que criou uma demanda de espera. Mas com a retomada do funcionamento normal, não existe mais fila de espera”, afirma o cirurgião pediátrico, Ugo Bicego Queiroz.

O médico ressalta que a correção das doenças na primeira infância é fundamental para o bom desenvolvimento físico e psicológico. “As cirurgias eletivas durante a infância evitam o risco de a doença agravar. Por exemplo, a hérnia que, conforme o crescimento do paciente, aumenta as chances de complicações. O procedimento cirúrgico diminui o risco de problemas na vida adulta”, enfatiza o cirurgião.

Os casos mais comuns tratados no HRPA são hérnia, fimose e hipospádia (malformação genética que provoca a abertura anormal da uretra). Também são realizados procedimentos intraparto, corrigindo malformações antes mesmo do nascimento.

Ugo Bicego destaca que o HRPA foi pioneiro nesse método no estado, em 2015, antes mesmo de ser adotado por hospitais em Belém. Ele explica que os pacientes pediátricos que necessitam de cirurgia devem ser encaminhados pelo serviço de saúde do município para consulta e marcação do procedimento necessário.

(Com informações Zé Dudu)