Tucumã: Homem é executado a tiros dentro de casa

Um homem identificado como, Joenivam Silva Pereira (Junior), foi executado a tiros na madrugada desta terça-feira (15), dentro de sua residência no bairro Palmeira II, em Tucumã, no sul do Pará.

De acordo com informações da Policia Civil, dois homens pularam o muro do imóvel e atiraram na cabeça da vítima que morreu na hora.

Antes de fugir, os assassinos pincharam na porta da Geladeira na parede da casa, as Siglas de uma Facção criminosa.

Guerra entre facções, essa será uma das linhas de investigação da Policia Civil de Tucumã. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)