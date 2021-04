BRASIL: NOVO AUXÍLIO EMERGENCIAL COMEÇA A SER PAGO NESTA TERÇA-FEIRA (06).

A responsável pelos pagamentos, Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira a primeira parcela, lembrando que os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro e que não recebam o benefício do Bolsa Família.

A ajuda financeira será creditada na poupança social digital da Caixa econômica, que permite fazer compras, realizar pagamentos, transferência TED e PIX.

O valor do novo auxílio será de R$ 250, mulheres chefes de família receberão R$ 375, quem mora sozinho será auxiliado com R$150, apenas 1 pessoa por família pode receber os valores. A previsão da duração do auxílio emergencial é de 4 meses.