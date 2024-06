Mbappé abre mão de mais de R$ 1 bilhão ao trocar PSG pelo Real Madrid

Saindo em fim de contrato, Kylian Mbappé chega ao Real Madrid “sem custos” de transferência a serem pagos ao PSG. Apesar disso, o atacante francês negocia com o Paris Saint-Germain um acordo para que o clube tenha uma boa compensação financeira após a perda do ídolo.

Em maio de 2022, quando anunciou sua renovação com o Paris, Mbappé ostentou uma camisa com o número 2025, indicando que ficaria no clube até o ano que vem. No entanto, se tratava de um contrato de dois anos de contrato, com uma extensão opcional de mais um ano, que não foi exercida pelo jogador. De acordo com o jornal As, da Espanha, ao abrir mão desta temporada, o astro abre mão de mais de 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão).

Já em 2022, a vontade de Mbappé era se juntar ao Real Madrid, mas foi convencido com uma grande proposta financeira feita pelo PSG, para superar o “maior salário da história”, que era oferecido pelo Real na época, segundo a imprensa local. Ao todo, ficou acordado para os possíveis três anos um valor de 630 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões) em salário bruto, como o maior contrato de todos os tempos no futebol.

Isso fora o bônus de 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão) pela renovação, a serem pagos em três prestações, das quais o craque já teria recebido a primeira. Além de abrir mão das duas outras parcelas e do alto salário dos próximos 12 meses, Mbappé teria prometido deixar de ganhar 80 milhões de euros (R$ 456 milhões) de um bônus de fidelidade que teria direito em contrato. O clube espera ainda que o astro ceda parte de seu bônus de transferência recebido pelo Real Madrid, que seria em torno de 100 milhões de euros (R$ 570 milhões).

Mbappé está com a seleção francesa, em preparação para a Eurocopa. Ainda não há data para a apresentação oficial. De acordo com o jornal francês Le Parisien, Mbappé vai vestir a camisa 9 do Real Madrid, vaga desde a saída de Benzema para o Al-Ittihad, em 2023.

O diário também informa que o craque francês passará a usar a 10 depois da saída de Modric, em 2025. O meia croata, de 38 anos, tem contrato somente até o fim deste mês, mas vai renovar por mais uma temporada.

FONTE: GE.GLOBO-É ESPORTE.