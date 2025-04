81 cidades do Pará estão há mais de 30 dias sem crimes violentos entre as cidades Sapucaia completa 400 dias sem registros

A segurança pública no Pará segue em uma trajetória de queda consistente nos índices de criminalidade. Dados divulgados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), apontam que 81 municípios paraenses estão há mais de 30 dias sem registrar Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) que incluem homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Entre os destaques está Sapucaia, no sudeste do estado, que completou 400 dias sem ocorrências desse tipo, figurando entre os principais exemplos da eficácia das ações integradas de segurança na região de integração Araguaia.

“Hoje, por meio das análises estatísticas, constatamos que 81 municípios paraenses estão há mais de 30 dias sem registros de CVLI. Temos casos como Magalhães Barata, com 1.300 dias sem esse tipo de crime. Isso demonstra o trabalho integrado de todas as forças de segurança, garantindo proteção a todos os paraenses, em qualquer lugar do estado”, destacou o secretário Ualame Machado.

Além de Sapucaia, outras cidades da região Araguaia que também se destacam são Piçarra (489 dias sem CVLI) e Pau D’Arco (227 dias). Esses números refletem o esforço conjunto das polícias Civil e Militar, da atuação do Corpo de Bombeiros e da intensificação do uso de tecnologia e inteligência para prevenção e resposta rápida às ocorrências.

De acordo com a Segup, os dados cobrem o período de 22 de setembro de 2021 a 13 de abril de 2025 e refletem os impactos positivos do planejamento estratégico regionalizado, que vem sendo aprimorado ao longo dos sete anos da atual gestão estadual.

O compromisso com a segurança pública tem gerado resultados consistentes, aproximando o poder público das necessidades locais e consolidando um ambiente mais seguro e estável para a população paraense. (A Notícia Portal/ Roberta Meireles (SEGUP)/Fotos: Ascom PMS)