Xinguara, Água Azul do Norte e Redenção recebem recursos federais para atenção psicossocial; veja lista completa do sul do Pará.

O Ministério da Saúde aumentou em 27% o orçamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Brasil. Com isso, os centros de atenção psicossocial (CAPS) receberão mais recursos para melhorar o atendimento. No Pará, 94 CAPS serão contemplados e 22 deles estão no sul do estado. Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu, na região da PA-279, estão entre as cidades beneficiadas.

Agora a RAPS conta com R$414 milhões por ano. O repasse será direcionado para 2.855 CAPS do Brasil e 870 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT). “O fortalecimento da política de saúde mental, focada em assegurar dignidade, cuidado integral e humanizado em liberdade, além de reinserção psicossocial e garantia dos direitos humanos, está entre as ações prioritárias do Ministério da Saúde”, diz nota do órgão.

Nos últimos seis anos, aponta o Ministério da Saúde, a RAPS teve um dos mais baixos crescimentos na série histórica desde 2001. Houve queda nos repasses para custeio e novas habilitações. Os novos investimentos são para fortalecer a política de atenção à saúde mental pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda segundo o MS, a pandemia de covid-19 deixou graves sequelas em todo o país.

O que são CAPS, que vão receber recursos do Ministério da Saúde?

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras substâncias, que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.

Nos estabelecimentos, atuam equipes multiprofissionais, que empregam diferentes intervenções e estratégias de acolhimento, como psicoterapia, seguimento clínico em psiquiatria, terapia ocupacional, reabilitação neuropsicológica, oficinas terapêuticas, medicação assistida, atendimentos familiares e domiciliares, entre outros.

Confira a lista completa de municípios do sul do Pará beneficiados com recursos para os CAPS

• Água Azul do Norte: 1

• Breu Branco: 1

• Canaã dos Carajás: 1

• Conceição do Araguaia: 1

• Dom Eliseu: 1

• Eldorado do Carajás: 1

• Floresta do Araguaia: 1

• Marabá: 1

• Novo Repartimento: 1

• Ourilândia do Norte: 1

• Paragominas: 1

• Parauapebas: 1

• Redenção: 1

• Rio Maria: 1

• Santa Maria das Barreiras: 2

• Santana do Araguaia: 1

• São Domingos do Araguaia: 1

• São Félix do Xingu: 1

• Tucumã: 1

• Tucuruí: 1

• Xinguara: 1

• Total do Pará: 94

(A Notícia Portal/ Fato Regional)