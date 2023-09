FAX 2023: SEMANA COMEÇA COM SHOW DE CAROL ALVES EM XINGUARA.

Após o fim de semana intenso, com as primeiras programações da 24ª Feira Agropecuária de Xinguara, a semana começa com show da grande voz redencense, Carol Alves, nessa segunda (4), no Parque de Exposições Orlando Quagliato com portões liberados para os xinguarenses prestigiar a FAX 2023.

Carol Alves é natural da cidade de Redenção-PA e tem 35 anos de idade, ela veio de uma família de músicos e aos 18 anos começou ganhar dinheiro com a música, cantando MPB em bares e estabelecimentos na cidade. Com o passar do tempo, a cantora se encontrou no sertanejo e seu sucesso tem tido um crescimento exponencial, Carol tem realizado shows em diversas Feiras de Exposição Agropecuária na região.

No fim da tarde de hoje (04) também ocorrerá o Leilão Bezerros de Qualidade no Tatersal Joel Lobato

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO NOS DIAS SEGUINTES:

05 SETEMBRO

15h – PROVA DE MARCHA DE MUARES

21h – SHOW DE MARCYNHO SENSAÇÃO

06 SETEMBRO

08h – PROVA DE LAÇO

21h – ABERTURA OFICIAL DO RODEIO

23h – SHOW COM JOÃO NETO E FREDERICO

7 SETEMBRO

08h – PROVA DE TAMBOR

21h – RODEIO PROFISSIONAL

23h – SHOW COM SIMONE MENDES

08 SETEMBRO

21h – RODEIO PROFISSIONAL

23h – SHOW COM CHRYSTIAN

09 SETEMBRO

10h – LEILÃO MORRO VERDE

21h – FINAL DO RODEIO PROFISSIONAL

23h – SHOW COM MANU BAHTIDÃO

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)