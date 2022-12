REDENÇÃO: Guarnição da ROCAM recupera veículos roubados

Nesta quinta-feira (29), a guarnição da Rocam recuperou o veículo Renaut Sandero, vermelho, placa EEV 9612, a placa do veículo não constava no sistema ocorrência de furto/roubo, mas os militares fizeram uma análise aprofundada do veículo constatando que os vidros estavam com numeração divergente, que haviam multas no Estado de São Paulo, que o chassi tinha sinais de adulteração, e ao checarem a numeração do motor constatou-se registro de furto/roubo em Brasília/DF, no ano de 2012.

Na segunda ocorrência a mesma guarnição da Rocam em rondas pela Av. Marechal Rondon, avistaram um indivíduo pilotando uma motocicleta tipo POP 110, sem placa, em atitude suspeita, e ao abordá-lo foi verificado que a mesma possuía registro de ROUBO/FURTO e indícios de adulteração no chassi. Diante da situação o condutor foi conduzido a delegacia de polícia civil para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

(A notícia Portal com informações do 7°BPM/REDENÇÃO)