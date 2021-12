Tailândia: Homem mata companheiro de sua ex-mulher

O indivíduo José Augusto da Costa está com prisão preventiva solicitada pela Delegacia de Polícia Civil de Tailândia. Ele é acusado de assassinar Iltamar Alves dos Santos, de 50 anos, atual companheiro da ex-mulher do acusado. O crime foi registrado por volta de 3h da madrugada do último dia (25).

A investigação em andamento na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, na região nordeste do Pará, aponta que José Augusto estava separado havia cerca de 4 meses da mulher cujo, identificada apenas pelo prenome de Analice. No entanto, José Augusto não aceitava o fim do relacionamento.

Movido por um ciúme doentio, ele passou a suspeitar que Analice já estivesse tendo um novo relacionamento e descobriu que, de fato, ela estava se relacionando com Iltamar.

Diante da descoberta, por volta das 3h da madrugada do dia (25), armado com uma faca, o acusado invadiu a residência onde a vítima estava, no Bairro Liberdade, e o atacou com pelo menos sete golpes. Iltamar dormia sozinho em um quarto quando recebeu as primeiras facadas nas costas. A vítima não teve reação de defesa e morreu dentro do imóvel. Após ferir mortalmente o homem, o acusado fugiu.

A autoridade policial de plantão atendeu a ocorrência. E diante da situação autorizou a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para a realização de necropsia.

A prisão preventiva do acusado foi solicitada à Justiça de Tailândia, mas até ontem (27) ainda não havia informação sobre a prisão do acusado.

(Com informações Correio de Carajás)