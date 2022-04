Lutador de Redenção consegue título de MMA em Palmas (TO)

Mais uma grande revelação do MMA de Redenção consegue sucesso em competições interestaduais. Desta feita foi o lutador Maycon Machado que se sagrou campeão do FIRE FIGHT II realizado no último dia 26 de Fevereiro na cidade de Palmas, capital do Tocantins.

Machado como é conhecido em nossa cidade venceu o seu oponente Júlio César e representou muito bem a cidade de Redenção nesse evento que contou com a presença ilustre de lutadores renomados como Vanderley Silva, que já foi Campeão do UFC e um dos primeiros representantes do Brasil nessa modalidade esportiva.

Machado contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Redenção por meio da Secretaria de Esportes, Turismo e Juventude.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Redenção – Secretaria de Esportes