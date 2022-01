Pará vai receber 62 mil doses do primeiro lote brasileiro da vacina infantil contra covid

Cerca de 62.000 doses do imunizante Pfizer destinadas a crianças de 5 a 11 anos chegam no Pará nesta sexta-feira, 14, informou a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

O voo com o primeiro lote de vacina, cerca de 1,24 milhões, chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 13. Com exceção de São Paulo, em que o transporte será via terrestre, todos os demais estados do país, mais o Distrito Federal, receberão as doses por avião.

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em 16 de dezembro, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Com isso, o governo federal incluiu na semana passada o público dessa faixa etária na campanha de vacinação contra a covid-19.

(Com informações: Fato Regional)