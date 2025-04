Hemopa realiza primeira campanha de doação de sangue em Floresta do Araguaia

A Fundação Hemopa realizou a primeira campanha de doação de sangue em Floresta do Araguaia, no sul do Pará. A ação, promovida pelo Hemonúcleo de Redenção, reuniu 62 voluntários e resultou na coleta de 54 bolsas de sangue, mesmo com o dia marcado por chuvas intensas.

Segundo o presidente do Hemopa, Paulo Bezerra, a iniciativa faz parte da estratégia de descentralizar as coletas e fortalecer a cultura da doação em todo o estado. A campanha contou com apoio de autoridades locais e profissionais da saúde.

A biomédica Valcymeire Ermeto, do CTA municipal, destacou o sucesso da mobilização e a disposição do município em manter a parceria com o Hemopa. Já a farmacêutica Silvia Cristina Silva, do Hemonúcleo de Redenção, ressaltou o impacto dos investimentos estaduais na saúde, que ampliaram a demanda por sangue na região.

A campanha reforça o compromisso do Hemopa em levar ações ao interior e garantir o abastecimento dos estoques para os hospitais locais.

Saiba mais: Informações sobre doação de sangue e novas campanhas estão disponíveis no site www.hemopa.pa.gov.br e nas redes sociais da Fundação.