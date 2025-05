Mulher procurada por homicídio na cidade de Oiapoque Amapá é presa em Tucumã

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na tarde da última quarta-feira (14), um mandado de prisão preventiva contra Luciana Santos Cardoso, acusada de homicídio qualificado.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, município localizado na região sul do estado.

De acordo com informações repassadas pela Superintendência Regional do Alto Xingu, o mandado foi expedido pela 1ª Vara da Comarca do Oiapoque, no estado do Amapá (TJAP), em decorrência de um processo criminal que estava em aberto contra a suspeita.

A equipe de investigação recebeu denúncias indicando que Luciana estaria residindo em Tucumã.

Após diligências, os policiais localizaram o endereço e efetuaram a prisão por volta das 16h50. A acusada foi encaminhada para exame de corpo de delito e está à disposição da Justiça.

O caso reforça a integração entre os estados do Pará e Amapá no combate à criminalidade interestadual. A

Polícia Civil destacou a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas que contribuem para o cumprimento de mandados judiciais em aberto. (Roney Braga A Notícia Portal com colaboração do Repórter Juscelino Show na Net)