Redenção: Homem é morto a pauladas no Setor Santos Dumont

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto a pauladas na manhã deste domingo (25) em Redenção, no sul do Pará. O corpo dele foi encontrado na Rua C, no Setor Santos Dumont.

Uma equipe da Delegacia de Homicídio de Redenção iniciou as investigações para tentar identificar a vítima e também quem a matou, assim como as motivações do crime. Próximo ao corpo foi encontrado um pedaço de madeira, que teria sido usado para matar o homem, que é moreno e aparenta ter aproximadamente 30 anos. (A Notícia Portal/ Native News Carajás)