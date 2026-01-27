Ônibus que seguia para São Félix do Xingu tomba na BR-153 em Goiás

Um ônibus coletivo com 28 pessoas a bordo tombou na tarde desta segunda-feira (26) após sair da pista na BR-153, no município de Pirenópolis, em Goiás. O veículo, da empresa Danistur, fazia o trajeto de Goiânia (GO) para São Félix do Xingu (PA).

Um ônibus coletivo com 28 pessoas a bordo tombou na tarde desta segunda-feira (26) após sair da pista na BR-153, no município de Pirenópolis, em Goiás. O veículo, da empresa Danistur, fazia o trajeto de Goiânia (GO) para São Félix do Xingu (PA).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas ficaram feridas, entre passageiros e motoristas. Todas as vítimas apresentavam lesões leves, receberam atendimento no local e foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar em Anápolis.

Ainda segundo a PRF, chovia forte na região no momento do acidente. As informações preliminares apontam que uma árvore caiu sobre a pista, e, ao tentar desviar do obstáculo, o motorista perdeu o controle da direção do ônibus da Danistur.

“Ao tentar desviar da árvore, o condutor acabou perdendo o controle do veículo, que saiu da pista e tombou em uma vala às margens da rodovia”, informou a PRF em nota.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) mobilizou quatro equipes, com um total de 12 militares, para atender a ocorrência. Após o resgate das vítimas e a realização dos procedimentos de segurança, a rodovia foi liberada e o tráfego no trecho segue normalmente. ( A Notícia Portal com informações do Metrópoles/ Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)