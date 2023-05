Conceição do Araguaia: Corpo de homem é encontrado nas margens do rio Araguaia

A Polícia Civil tenta identificar o corpo de um homem encontrado no rio Araguaia, supostamente vítima de afogamento. Na tarde de segunda-feira (16), populares avistaram o cadáver já em avançado estado de decomposição boiando nas imediações da orla de Conceição do Araguaia, sul do Pará.

O local é bastante movimentado e frequentado por turistas e moradores locais, que ficaram assustados com o aparecimento do corpo.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil esteve no local para a remoção, com auxílio de agentes funerários.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria desaparecida há pelo menos dois ou três dias, considerando que o cadáver já estava em avançado em decomposição e com várias lesões, aparentemente provocadas peixes e outras espécies. Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer os fatos.

Segundo os policiais, o corpo é de um homem, de cor branca aparentando em torno de 35 anos. Conforme a Polícia Civil não foi registrado boletim de ocorrência do desaparecimento, dificultando assim a identificação da vítima. (A Notícia Portal/ Dol Carajás – Sandra Regina)

