EDITAL DE LICENÇA DE OPERAÇÃO GVINAH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LTDA

A empresa GVINAH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LTDA, CNPJ 01.585.358/0002-77, situada na Avenida Rio Maria, nº1100 – Setor Planalto, município de Rio Maria – PA – CEP 68530-000, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, por meio do processo nº 006/2015,

a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 08/2024, com validade até 30/03/2025, com atividade de

Beneficiamento do Leite (Preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados – laticínio).