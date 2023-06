XINGUARA: Câmeras de segurança flagram homem furtando celular de clínica

Um homem foi flagrado por Câmaras de segurança furtando um telefone celular no balcão de uma clínica de Exames localizada no centro de Xinguara, no sul do Pará. A ação criminosa aconteceu no início da tarde da última quinta-feira 15 de junho.

As imagens mostram que o suspeito chega sozinho no estabelecimento, e furta o celular que estava em uma mesa na sala de recepção. Após pegar o aparelho, ele sai rapidamente.

As imagens já chegaram até a Policia Civil, que está analisando o material para tentar identificar e prender o criminoso. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)