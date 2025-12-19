Lula convida Gustavo Feliciano para assumir Ministério do Turismo

presidente Lula oficializou o convite a Gustavo Feliciano para o Ministério do Turismo nesta quinta-feira (18). A nomeação marca uma nova fase na pasta após a saída do ex-ministro Celso Sabino.

O chefe do Executivo recebeu Gustavo Feliciano no Palácio do Planalto para formalizar o convite. O novo ministro aceitou a proposta e deve tomar posse na próxima terça-feira (23). A reunião contou com a presença do deputado federal Damião Feliciano, pai do novo ministro, além de outras lideranças políticas.

Hugo Motta, presidente da Câmara, Pedro Lucas e Juscelino Filho participaram do encontro, que também teve a ministra Gleisi Hoffmann.

Aprovação em clima descontraído: Após o encontro oficial, o grupo visitou uma maquete do projeto de transposição do Rio São Francisco no térreo do palácio. Durante a agenda, Lula e Motta demonstraram boa relação, o que marca uma melhora nas tensões entre Executivo e Legislativo das últimas semanas. O presidente chegou a se referir a Gustavo Feliciano como “ministro” ao final do compromisso, confirmando a decisão.

Contexto da mudança ministerial: A troca na pasta acontece após Lula anunciar a saída de Celso Sabino na reunião ministerial de quarta-feira (17). O União Brasil havia solicitado a exoneração e indicou o nome de Feliciano para o cargo.

Sabino enfrentou problemas com seu antigo partido em dezembro. O União Brasil decidiu expulsá-lo após ele contrariar a decisão da sigla de romper com o governo e permanecer no ministério. O ex-ministro conseguiu se manter no cargo até após a COP30, realizada em Belém.

Perfil do novo ministro: Gustavo Feliciano traz experiência na área turística. Ele ocupou o cargo de secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico no governo da Paraíba antes da nomeação federal.

A escolha foi bem recebida por Hugo Motta, que aprovou e elogiou o nome indicado. A nomeação representa um aceno político importante do governo para fortalecer relações com o Congresso Nacional. ( A Notícia Portal com informações do Tarik Duarte do Metrópoles/ Foto: Reprodução)