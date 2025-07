Novo Programa de Aceleração do Crescimento garante novas Unidades Básicas de Saúde para municípios

Quatro municípios da Região Araguaia Paraense foram contemplados com a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio do Novo PAC Seleções, programa do Governo Federal que busca ampliar o acesso à Atenção Primária à Saúde em áreas mais vulneráveis do país.

Conforme levantamentos do A Notícia Portal realizado no site do Governo Federal, entre as 800 UBS que serão erguidas em todo o Brasil, o Pará terá 65 sendo que seis delas estão previstas para serem construídas ainda este ano nas cidades de Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Floresta do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia e Xinguara. O investimento é uma parceria entre o Governo Federal e as prefeituras locais.

As novas unidades vão reforçar a Estratégia Saúde da Família, oferecendo consultas médicas, exames, radiografias e outros serviços essenciais à população. No total, o programa pretende beneficiar mais de 6 milhões de brasileiros, especialmente em regiões com vazios assistenciais e alta vulnerabilidade social.

Com essa iniciativa, a expectativa é de que moradores desses quatro municípios tenham mais qualidade e facilidade no acesso aos serviços de saúde pública já a partir de 2025. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)