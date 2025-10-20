Redenção terá campus do IFPA com novos cursos técnicos e de graduação

O município de Redenção, no Pará, vai receber uma unidade do IFPA (Instituto Federal do Pará). As atividades da nova instituição começaram de forma provisória na Escola 13 de Maio, enquanto a sede definitiva está em construção, com previsão de entrega em 2026.

A criação do campus foi autorizada por meio do Novo PAC, programa do governo federal, e integra o investimento de R$ 125 milhões destinado para a construção de cinco novos campi do IFPA no estado.

Autoridades locais e representantes da instituição realizaram uma visita técnica ao canteiro de obras. Estiveram presentes o prefeito Dr. Rener Miranda, a vice-prefeita Renata Rocha, o secretário municipal de Educação, Fernando Gomes, e a reitora do IFPA, Ana Paula, além de equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e do próprio IFPA.

O objetivo da visita foi acompanhar o andamento da construção do novo campus e reafirmar o compromisso conjunto com o fortalecimento da educação na região.

A reitora Ana Paula destacou que a proposta da instituição é construir “um espaço pensado para a nossa realidade regional, que promova o acesso à educação de qualidade e seja referência na formação técnica e superior no sul do Pará”.

Cursos técnicos e de graduação: Com previsão de conclusão em 2027, o novo campus irá oferecer cursos técnicos e de graduação, ampliando significativamente as opções de ensino para jovens e adultos da cidade e dos municípios vizinhos. A estrutura em construção está alinhada ao plano de expansão do IFPA e à política pública de interiorização do ensino superior.

A visita também teve caráter simbólico, ao demonstrar a união de esforços conjuntos em prol de uma educação pública e de excelência, além do compromisso com a formação sólida, inclusiva e voltada ao desenvolvimento regional.

O campus de Redenção oferecerá cursos técnicos e superiores, incluindo:

– Agronomia

– Engenharia Civil

– Engenharia Ambiental

– História

– Informática

Gestão Ambiental: Além das disciplinas regulares, a unidade também disponibilizará oportunidades de pesquisa e inovação para alunos e professores.

Localização e funcionamento: Sede provisória: Escola 13 de Maio. Sede definitiva: em construção, com entrega prevista para 2026

Financiamento e investimentos: O projeto é financiado pelo governo federal por meio do Novo PAC, com recursos destinados à construção da sede e à infraestrutura do campus. A unidade de Redenção é parte de um plano que prevê cinco novos campi do IFPA em todo o Pará. (A Notícia Portal com informações Lucas Contente e Lucas Quirino do Dol/ Foto: Reprodução)