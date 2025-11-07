PF deflagra operação contra ameaças a servidor do ICMBio sofridas em Altamira/PA

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6/11), a Operação Linha de Defesa, para cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Altamira/PA contra um investigado por ameaçar um servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Após as ameaças, o investigado fugiu para a cidade de Vilhena/RO, o que exigiu a articulação com policiais federais da região para dar cumprimento ao mandado, garantindo a segurança da vítima e a efetividade da medida judicial.

As ameaças ocorreram durante o exercício regular da função do servidor, representando crime contra agente público no contexto de fiscalização ambiental. Para proteger a integridade do servidor e assegurar a continuidade das atividades do ICMBio no Pará, a Justiça Federal também determinou a aplicação de medidas cautelares. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal de Altamira no Pará/ Imagem: Ilustração)