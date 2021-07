Justiça do Pará cancela show de veraneio promovido por prefeitura do interior

A suspensão do evento foi um pedido do Ministério Público do Pará (MPPA). Em caso de descumprimento, foi fixada multa de R$20 mil por cada dia de evento, até o limite de R$240 mil, a ser pago pelo Município. A Justiça também autorizou uso da força policial, corte de energia elétrica, remoção de pessoas ou coisas, quando necessárias ao cumprimento da determinação judicial.

A promotoria também defende que “adotar a estrutura de ‘shows’ abertos todos os finais de semana ocasiona medida de grande risco para a população e para a saúde, desproporcionais com o período em que estamos vivendo e do que se espera de uma boa administração, pautada na legalidade e princípios constitucionais”.

“(…) por intermédio do presente comunicado, tornar pública a decisão judicial, de lavra do Excelentíssimo Juiz Direito Dr. Cristiano Magalhães Gomes, proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 0800422-77.2021.8.14.0021, ajuizada no dia 09 de julho de 2021, pelo Ministério Público do Estado do Pará, através da Douta Promotora de Justiça desta Comarca, Dra. Marcela Christine Ferreira de Melo, que determina a suspensão do evento “Açu Verão” até ulterior deliberação.