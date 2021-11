Miss Brasil Earth 2021 Cássia Adriane participará do Winner’s 2021 em Redenção

A produção do evento Winner’s 2021 “Os Mais Mais do Ano” em sua 17° edição confirmou a presença vip da modelo, Cássia Adriane, na solenidade de entrega das homenagens as empresas e profissionais eleitos pela opinião pública e avaliação técnica ao título de Destaque do Ano.

A modelo paraense é estudante de Educação Física e tem a missão de representar o Brasil no Miss Earth, um dos principais concursos de beleza do planeta.

O evento oficial de premiação já é uma tradição no calendário de eventos da cidade de Redenção e é realizado neste ano com a parceria entre Engetec, Doxa Pesquisas, Acir, Sindcomércio e Sebrae. O evento acontecerá dia 04 de dezembro no auditório da Fic e promete fortes emoções.

(Da Redação – Via Portal An10)