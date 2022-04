São Félix do Xingu: Personal trainer é morto a tiros dentro de casa

Domingo de Páscoa é marcado por assassinato do personal trainer ocorrido na cidade de São Félix do Xingu, no sul do Pará.

O jovem Divino Pereira de 29 anos, foi mais uma vítima da violência que assola a região do sul do Pará.

Ele foi assassinado a tiros na tarde do domingo (17), dentro da própria residência, na cidade de São Félix do Xingu.

Imagens do circuito de câmeras de vigilância registraram o momento em que dois desconhecidos, que estavam em uma motocicleta pararam em frente da casa, localizada na rua Manoel de Barros, no Setor Rodoviário, onde o personal residia. O carona desceu da garupa da motocicleta e foi até a residência executar o profissional.

De acordo com a Polícia Militar que foi acionada por populares para averiguar a situação, a vítima foi atingida com três tiros de arma de fogo nas costas, caracterizando um crime de execução, onde a vitima, não teve chance de se livrar do atirador.

Após o crime, os suspeitos se evadiram do local e a polícia analisa as imagens das câmeras para tentar identificar e prender os assassinos.