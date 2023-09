Governo do Estado lança plataforma ‘Enem Pará 2.0’ para estudos gratuitos

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) lançou, neste domingo (10), durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, a plataforma Enem Pará 2.0 – um curso EAD preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Enem Pará 2.0 é voltado para todos os alunos do estado e conta com mais de 1.200 aulas, divididas em 15 disciplinas. Os inscritos têm disponíveis materiais didáticos, exercícios autocorrigíveis, índices de aproveitamento e simulados, tudo de acordo com o edital da prova. Além do site, o acesso também pode ser feito pelo aplicativo, disponível na Play Store. Após baixar as aulas e os exercícios, os alunos podem consultar o material sem internet.

De acordo com o titular da Sectet, Victor Dias, a plataforma conta com professores renomados para que todos tenham um curso pré-vestibular de qualidade. “A gente aproveitou esse momento especial para lançar o programa Enem Pará 2.0, que é uma plataforma que você terá acesso a mais de 1200 aulas, com mais de 15 mil horas. Um conteúdo inteiro para você ter conhecimento suficiente para fazer a prova do Enem”, diz.

A importância do Enem Pará 2.0 é a inclusão, segundo o diretor de Educação Profissional e Tecnológica da Sectet, Washington Corrêa. “A plataforma foi criada com o objetivo de atender à necessidade de todo e qualquer cidadão que vá prestar o Enem. Nós temos aulas gravadas, através de vídeo; nós temos simulados, exercícios, onde esse aluno vai poder estar exercitando esse conhecimento verificando as suas limitações, as suas necessidades e, com isso, se aprimorar cada vez mais”, fala.

Para Cristian Rafael, aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Salesiana do Trabalho, a plataforma ajuda muito aqueles que não têm tempo. Laís Santos, aluna da Escola de Ensino Técnico (Eetepa) Anísio Teixeira, concorda e acrescenta o apoio que o Enem Pará 2.0 disponibiliza aos que precisam estudar à distância.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site enempara.sectet.pa.gov.br.

(A Notícia Portal/ Agência Pará)